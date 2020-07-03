Сосудистый бактериоз выявили специалисты у тюменских елей

| Фото: Тюмень-наш дом | Фото: Тюмень-наш дом

Диагноз "сосудистый бактериоз" поставили елям на Городской площади Тюмени сотрудники регионального центра защиты леса после обследования, сообщает администрация города.

Поврежденные деревья и почву обработали специальными препаратами, чтобы предотвратить развитие болезни.

"Это заболевание очень сложно лечить. Два года назад мы рекомендовали убрать отмирающие ветки, а сейчас видим, что болезнь начала распространяться дальше и уже захватывает стволы. Некроз по "сосудам" дерева идет от самого ствола", – рассказал заместитель начальника отдела защиты леса государственного лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Тюменской области Владимир Братчиков.

Специалисты-лесопатологи отмечают, что на состояние елей влияет целый комплекс факторов: негативное воздействие шума и выхлопных газов, а также болезни. Кроме того, большое значение имеет почва, в которой произрастают деревья. Корневая система требует определенное питание. В лесу идет естественный процесс опадения и перегнивания листвы и хвои, которые впоследствии становятся питательной средой для растений. В городе из соображений безопасности, соблюдения гигиены и эстетической привлекательности мусор с газонов убирают.

Важно и то, какой грунт содержится в глубоких слоях под площадью. Молодым экземплярам с неразросшейся корневой системой бывает достаточно небольшого плодородного слоя. По мере взросления дерева питания не хватает.

Результаты по каждому из 39 деревьев станут известны через десять дней.