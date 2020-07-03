Подростки Сладковского района работают на разных предприятиях

| Фото: Администрация Сладковского района во ВКонтакте | Фото: Администрация Сладковского района во ВКонтакте

74 подростка получили временные рабочие места в Сладковском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Получать профессиональные навыки и первые заработки школьники 14-18 лет начали в восьми учреждениях внебюджетной сферы. Участниками программы по летнему трудоустройству несовершеннолетних стали СПК "Таволжан", местное предприятие ЖКХ, два крестьянско-фермерских хозяйства, три обслуживающих снабженческо-бытовых сельскохозяйственных потребительских кооператива и индивидуальный предприниматель.

Кампанию по трудоустройству продолжат организации бюджетной сферы. Ребята будут работать в Доме детского творчества "Галактика", ДЮСШ "Темп", районном Доме культуры, а также в Сладковской, Усовской и Маслянской средних школах.