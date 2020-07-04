Скульптура "Конек-горбунок" украсила Цветной бульвар в Тюмени

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Скульптуру "Конек-горбунок" установили на цветочной клумбе неподалеку от аттракциона для детей на Цветном бульваре в Тюмени, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение. Ее автор - известный тюменский мастер Игорь Соболев.

В областной столице это вторая скульптура, посвященная сказочному герою Петра Ершова. Первая появилась в августе 2019 года у здания Тюменского театра кукол.

"Девять месяцев назад вместе с главой города Русланом Кухаруком открывали фигурку у театра кукол. Мы увидели, что она очень понравилась детям: они ее облепили, терли нос, уши, шептали в ухо заветные желания. У нас большой город, столько красивых мест, подумали, где еще можно установить Конька? В итоге остановились на Цветном бульваре", — рассказал на открытии скульптуры сказочного персонажа руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

По его словам, дети, увидев фигурку, еще раз вспомнят сказку, захотят ее перечитать или прочесть в первый раз. Новый арт-объект — напоминание о тюменском бренде, которым можно гордиться.