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Скульптура "Конек-горбунок" украсила Цветной бульвар в Тюмени

Общество, 11:03 04 июля 2020

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Скульптуру "Конек-горбунок" установили на цветочной клумбе неподалеку от аттракциона для детей на Цветном бульваре в Тюмени, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение. Ее автор - известный тюменский мастер Игорь Соболев.

В областной столице это вторая скульптура, посвященная сказочному герою Петра Ершова. Первая появилась в августе 2019 года у здания Тюменского театра кукол.

"Девять месяцев назад вместе с главой города Русланом Кухаруком открывали фигурку у театра кукол. Мы увидели, что она очень понравилась детям: они ее облепили, терли нос, уши, шептали в ухо заветные желания. У нас большой город, столько красивых мест, подумали, где еще можно установить Конька? В итоге остановились на Цветном бульваре", — рассказал на открытии скульптуры сказочного персонажа руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

По его словам, дети, увидев фигурку, еще раз вспомнят сказку, захотят ее перечитать или прочесть в первый раз. Новый арт-объект — напоминание о тюменском бренде, которым можно гордиться.

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# скульптура , Цветной бульвар

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