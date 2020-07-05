Бесплатные наборы лекарств получают ямальцы с диагнозом ОРВИ
Всем ямальцам с диагнозом ОРВИ начали выдавать бесплатно лекарства. Медики сформировали шесть наборов, которые врачи выписывают пациентам в зависимости от возраста и течения болезни. Все они составлены в соответствии с рекомендациями Минздрава.
Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Набор препаратов ямальцы могут получить как в больнице, у лечащего врача, так и вызвав доктора на дом — он выдаст необходимый набор сразу же. Это поможет начать лечение как можно раньше — не нужно будет идти в аптеку или сидеть в очереди к врачу в поликлинике. Главное — вовремя обратиться за помощью к доктору и строго соблюдать его рекомендации, заметил глава ЯНАО.
"Прошу помнить, что сейчас очень важно соблюдать простые правила личной гигиены. Только это поможет нам перейти на следующий этап снятий ограничений. Обязательно носите защитные маски в общественных местах и соблюдайте социальную дистанцию. Желаю всем крепкого здоровья!"- сказал Дмитрий Артюхов.
Анжела Лебедева