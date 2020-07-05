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Бесплатные наборы лекарств получают ямальцы с диагнозом ОРВИ

Общество, 09:31 05 июля 2020

с личной страницы Дмитрия Артюхова в Instagram | Фото: с личной страницы Дмитрия Артюхова в Instagram

Всем ямальцам с диагнозом ОРВИ начали выдавать бесплатно лекарства. Медики сформировали шесть наборов, которые врачи выписывают пациентам в зависимости от возраста и течения болезни. Все они составлены в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Набор препаратов ямальцы могут получить как в больнице, у лечащего врача, так и вызвав доктора на дом — он выдаст необходимый набор сразу же. Это поможет начать лечение как можно раньше — не нужно будет идти в аптеку или сидеть в очереди к врачу в поликлинике. Главное — вовремя обратиться за помощью к доктору и строго соблюдать его рекомендации, заметил глава ЯНАО.

с личной страницы Дмитрия Артюхова в Instagram | Фото: с личной страницы Дмитрия Артюхова в Instagram

"Прошу помнить, что сейчас очень важно соблюдать простые правила личной гигиены. Только это поможет нам перейти на следующий этап снятий ограничений. Обязательно носите защитные маски в общественных местах и соблюдайте социальную дистанцию. Желаю всем крепкого здоровья!"- сказал Дмитрий Артюхов.

с личной страницы Дмитрия Артюхова в Instagram | Фото: с личной страницы Дмитрия Артюхова в Instagram

Анжела Лебедева

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# вирус , Дмитрий Артюхов , лекарства , Ямал

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