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Тюменцев призывают быть бдительными на сайтах бесплатных объявлений

Происшествия, 18:13 05 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личность злоумышленника, похитившего деньги с банковской карты тюменца, устанавливает полиция. Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, пострадавший разместил на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже мобильного телефона.

Вскоре с ним связался неизвестный, который, уточнив несколько вопросов, сообщил, что готов приобрести товар. Звонивший добавил, что сможет забрать телефон только через несколько дней, но предложил внести предоплату. В ходе дальнейшей беседы он узнал данные банковской карты потерпевшего и похитил с нее около семи тысяч рублей.

Полиция напоминает: продавая и покупая товары в интернете, необходимо не терять бдительности. Пользуйтесь только проверенными сайтами объявлений, где указан рейтинг продавца, где можно посмотреть, как давно он зарегистрирован на ресурсе, сколько товаров продал и имеет ли жалобы. Аналогичным образом можно узнать данные о покупателе. Не вносите предоплаты, предложите отправить посылку наложенным платежом, либо оплатить при личной встрече. Если собеседник наотрез отказывается и требует деньги вперед, откажитесь от покупки и найдите другое предложение. Не при каких обстоятельствах не сообщайте данные банковской карты.

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# банковские карты , мошенничество , УМВД России по Тюменской области

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