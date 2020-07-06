Цикл семинаров об академической культуре проведут ученые ТюмГУ и ВШЭ

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Сетевой исследовательский центр "Человек, природа, технологии" ТюмГУ и ВШЭ начинают цикл семинаров, посвященных феномену академической культуры. Первый онлайн-семинар "Революции сверху и академическая культура: вызовы / ответы" состоится на платформе Zoom 7 июля, начало в 16 часов (по мск). Его посвятят восприятию университетским сообществом инициатив, идущих "сверху", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Спикерами семинара станут доцент кафедры российской истории ТГУ Михаил Грибовский с темой: “Университетский суд как маркер проблемы принятия/отторжения академическим сообществом государственных инициатив”.

Ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева ВШЭ Александр Дмитриев раскроет тему "Теснейшее сближение с жизнью" - как и зачем изменилась советская наука периода "оттепели".

Тема заведующего кафедрой отечественной истории ТюмГУ Александра Сорокина - "5-100" от первого лица: восприятие, вовлеченность и отношение к программе повышения международной конкурентоспобности сотрудников ведущих вузов страны".

Для участия необходимо заполнить гугл-форму.

Как пояснили организаторы проекта, зачастую академическую культуру воспринимают как консервативный элемент, барьер для новаций и изменений. Многие программы изменений в высшей школе, принятые в логике вертикального управления, встречают сопротивление университетского сообщества и разрушаются о сложившуюся культуру. Есть и обратные примеры, когда академическая культура принимает новации и изменения.

В связи с этим докладчики затронут три эпохи российской истории: имперскую, советскую и современную, с точки зрения проблемы принятия/отторжения преподавателями тех или иных новшеств в университетской жизни, инициированных государством.

Под "академической культурой" ученые предлагают понимать ценности, образ жизни, паттерны поведения, сложившиеся в университетской, научной, интеллектуальной среде, бытовавшие в разные эпохи и предопределявшие её развитие. Академическая культура многогранна и отражает внутренний мир научного сообщества.