Тюменский областной суд отказался смягчить наказание мигранту-нарушителю

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Тюменский областной суд отказал в смягчении наказания 29-летнему гражданину Узбекистана, который пять раз незаконно въезжал в Россию. Приговором Казанского районного суда Тюменской области он был признан виновным в пересечении госграницы РФ иностранным гражданином, въезд которому не разрешен, сообщает прокуратура Тюменской области.

Молодому человеку в 2015 году был запрещен въезд в Россию в связи с неоднократным привлечением его к административной ответственности. Тогда он у себя на родине сменил фамилию и пять раз незаконно въезжал в Россию.

В марте 2020 года иностранца задержали. Дактилоскопирование показало, что он является лицом, въезд которому в страну был запрещен. Дело рассматривал Казанский районный суд Тюменской области, поскольку в трех случаях мигрант пересекал Государственную границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Казанское".

Суд назначил подсудимому один год и три месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Адвокат осужденного подал жалобу о смягчении наказания в Тюменский областной суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда отклонила жалобу за необоснованностью.

Приговор вступил в законную силу.