Астрономическая неделя в Тюмени

Скриншот приложения Star Map Скриншот приложения Star Map

Максимум блеска долгопериодических переменных звезд, две кометы и серебристые облака порадуют наблюдателей ночного неба в Тюмени с 6 по 12 июля.

По данным портала Astronet, в первый день недели будет видна полная Луна рядом с Юпитером и Сатурном. После она вступит в фазу последней четверти. За неделю естественный спутник Земли пройдет созвездия Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб, а 12 июля достигнет самой дальней точки своей орбиты - апогея. Расстояние от нее до Земли составит 404 тыс. 201 км.

Также всю неделю будет продолжаться парад планет. Парад - только условное название: планеты не выстроятся в идеальный ряд, но будут находиться примерно на одной линии в одной части неба. Так как июльские ночи светлые и короткие, увидеть в это время можно только часть парада - Юпитер, Сатурн и Марс.

Юпитер и Сатурн движутся по созвездию Стрельца. Наблюдать их можно всю ночь. Планеты будто догоняют друг друга, а к концу года сблизятся максимально. После полуночи к ним присоединяется Марс. Красную планету можно найти над восточным и южным горизонтом. Летом Марс не очень выделяется на ночном небе. Лучшая видимость его наступит в октябре, когда Марс максимально близко подойдет к Земле.

Остальную часть парад планет можно наблюдать в лучах восходящего Солнца. В созвездии Тельца после 2 часов появится Венера. К концу недели планета достигнет пика своего блеска и останется утренней звездой до конца года.

Еще одна планета - Меркурий - появится в лучах восходящего Солнца к концу июля. Это самая маленькая планета Солнечной системы и обычно находится на дневном небе. Вечерней и утренней видимости Меркурий достигает всего несколько дней в году.

Из комет на неделе можно наблюдать две: PANSTARRS (C/2017 T2) и комету Энке. Первая проходит по созвездию Гончих Псов, вторая - по созвездию Рака. Из астероидов самой яркой в это время будут Веста в Близнецах и Церера и Водолее.

Евгения Шевцова