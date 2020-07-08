Выставку "Детский мир семьи Романовых" откроют в Тобольске

| Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Более 350 копий фотографий представят на выставке "Детский мир семьи Романовых" в Тобольске 8 июля.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, выставка приурочена к Дню семьи, любви и верности и традиционно проходит в музее истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича с 2017 года.

Как отметила сотрудник музея Екатерина Юнина, экспозиционный проект создан на основе коллекции фотографий, принадлежавших Анне Александровне Танеевой-Вырубовой, фрейлине и ближайшей подруге государыни Александры Федоровны.

"Сохраненная коллекция фотографий в оригинале состоит из шести фотоальбомов, в которых содержится 1,5 тысячи снимков. В 1937 году фотоальбомы были приобретены у Анны Вырубовой студентом Йельского университета Робертом Брюстером, и в 1951 году преподнесены им в дар Йельскому университету, в библиотеке которого они хранятся и по сей день. В 2012 году копии 500 фотографий коллекции были переданы администрацией Тобольска для экспонирования в музей", - рассказала Екатерина Юнина.

Фотоэкспозиция "Детский мир семьи Романовых" знакомит посетителей с моментами официальной и повседневной жизни царской семьи, с миром взаимоотношений младших представителей семьи, личностями великих княжон и цесаревича Алексея, особенностями их воспитания.

Кроме официальных парадных портретов маленьких членов царской семьи, на фотокадрах представлены многие частные детали детской повседневности, интерьеры игровых и классных комнат. Дети предстают за уроками с учителями и занятиями рисованием, рукоделием, теннисом и фотографированием, в моменты семейных обедов и пикников, зимних прогулок и забав с домашними питомцами. Часть фотографий посвящена детскому окружению великих княжон и цесаревича, историям детских болезней. В экспозиции также транслируется уникальная кинохроника с участием младших Романовых.

Заведующий иконописной школой Тобольско-Тюменской митрополии Виталий Ведерников предоставил для показа в проекте женский стилизованный вышитый костюм в русском стиле, очень популярном в начале XX столетия в городской среде. Подобного рода наряды входили в гардероб старших девочек великих княжон Ольги и Татьяны.

Евгений Новоселов