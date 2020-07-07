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Следком: разыскивается тюменка Валерия Сакович

Происшествия, 13:31 07 июля 2020

СУ СК РФ Тюменской области | Фото: СУ СК РФ Тюменской области

16-летнюю Валерию Сакович разыскивают в Тюмени, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Девушка ушла из дома ночью 1 июля, и до сих пор ее местонахождение не установлено.

На вид Валерии 16-17 лет, рост 160 см, европейская внешность, телосложение полное, окрашенные в красный цвет длинные волосы, глаза карие. Особая примета - шрам на нижней губе.

Девушка была одета в брюки-джинсы светло-голубого цвета, розовую джинсовую куртку и черные кроссовки.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении тюменки, просят сообщить отдел полиции №5 по адресу ул. 50 лет Октября, 63/1, или по номерам телефонов: 8 (3452) 79-43-10, 79-44-10, 8-912-079-16-01, 02, 102 или 112.

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# розыск , следователи

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