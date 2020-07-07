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Подозреваемый в квартирной краже более месяца скрывался от полиции

Происшествия, 13:53 07 июля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого в квартирной краже задержали полицейские Тюменского района. Ноутбук и сотовый телефон пропали из квартиры жителя поселка Винзили в конце мая, сообщает региональное УМВД.

Стоимость похищенного потерпевший оценил в 26 тыс. рублей. На месте происшествия полицейские установили, что преступник ночью пробрался в квартиру на первом этаже через открытое окно.

Улики помогли выйти на след подозреваемого. 6 июля сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за грабеж и убийство 31-летний житель Армизонского района.

У подозреваемого полицейские обнаружили похищенный телефон. После кражи он скрывался на территории Тюменского района, а ноутбук продал случайному знакомому.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с проникновением в жилище". Санкция статьи предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы.

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# квартирные кражи , уголовное дело

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