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Тюменские педагоги могут поделиться идеями, как вырастить гражданина

Общество, 09:07 08 июля 2020

Фото из группы центра "Аванпост" во ВКонтакте

Тюменских педагогов приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов "Растим гражданина".

Конкурс проходит по номинациям: "Авторское мероприятие", "Программа воспитания", "Деятельность общественного объединения", "Социальное проектирование" и "Наставничество". Главное требование - представить социально-активную технологию патриотического воспитания обучающихся.

Заявку можно подать до 30 сентября. Очная защита проектов пройдет осенью в Москве. Подробная информация здесь. Организатор - Министерство просвещения РФ.

Напомним, в 2018 году финалистом конкурса стал доцент Тюменского индустриального университета, ведущий специалист управления международных образовательных программ Евгений Чикишев.

Евгения Шевцова

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# конкурс , патриотическое воспитание , педагоги

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