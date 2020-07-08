Тюменские педагоги могут поделиться идеями, как вырастить гражданина
Тюменских педагогов приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов "Растим гражданина".
Конкурс проходит по номинациям: "Авторское мероприятие", "Программа воспитания", "Деятельность общественного объединения", "Социальное проектирование" и "Наставничество". Главное требование - представить социально-активную технологию патриотического воспитания обучающихся.
Заявку можно подать до 30 сентября. Очная защита проектов пройдет осенью в Москве. Подробная информация здесь. Организатор - Министерство просвещения РФ.
Напомним, в 2018 году финалистом конкурса стал доцент Тюменского индустриального университета, ведущий специалист управления международных образовательных программ Евгений Чикишев.
Евгения Шевцова