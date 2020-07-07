Упоровцы стали участниками проекта "Волейбол для всех"

| Фото: АУ "Физкультура и спорт" | Фото: АУ "Физкультура и спорт"

Новый спортивный инвентарь от Федерации волейбола Тюменской области используют для игры на свежем воздухе спортсмены и любители в Упоровском районе.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель директора автономного учреждения "Физкультура и спорт" Юлия Железнякова, сетку, разметку, судейский столик, свистки, мячи и корзины для них поступили в рамках проекта "Волейбол для всех".

"Цель проекта в вовлечении жителей сельских территорий в постоянные занятия волейболом. Спортивное оборудование и инвентарь для проведения тренировочных занятий и соревнований федерация предоставила безвозмездно в Упоровский и Омутинский районы в конце июня. С начала июля каждый вечер упоровцы собираются на спортивных площадках возле спорткомплекса "Ладья" и занимаются под руководством тренеров", - рассказала Юлия Железнякова.

Она пояснила, что днем и после 16 часов пляжным и парковым волейболом занимаются школьники, подростки. После 18 часов на площадки приходят взрослые и люди пожилого возраста. Из 25 волейбольных мячей, предоставленных региональной федерацией, больше половины распределят в сельские поселения, туда, где есть площадки и любители этого вида спорта.

Занятия будут проходить до конца лета, кроме тренировок запланированы и соревнования. Как только позволит эпидемическая ситуация, в Упоровском районе открытый районный турнир по пляжному волейболу, закрытый турнир по парковому волейболу на призы главы района, который пройдет с приглашением команд из других муниципалитетов. Еще один турнир организуют для профессиональных и любительских команд сельских поселений, где от каждой команды выступят по четыре игрока. Молодежь района и области пригласят на первенство района среди юниоров и юниорок.

Ирина Кургузова