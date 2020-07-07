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Десять километров региональной трассы отремонтируют в Уватском районе

Экономика, 15:23 07 июля 2020

www.uvatregion.ru

Десять километров трассы регионального значения в Уватском районе - дорога к Красному Яру - отремонтируют в 2020 году. Глава муниципалитета проверил ход и качество работ, сообщает пресс-служба администрации района.

В 2019 г. на данном объекте провели отсыпку щебнем 3,3 км: два километра в районе дер. Сергеевки и еще 1,3 км – около Алымки.

В 2020 г. дорожники отремонтируют участок протяженностью 10 км. Проведут отсыпки песком, щебнем, заменят водопропускные трубы. Полотно отсыпано песком на трех километрах, щебнем – двух километрах.

"Региональная трасса – долгожданный объект, ремонт которого обсуждался с губернатором еще в прошлом году. В результате мы имеем существенное увеличение объема работ. Кроме того, идет проектирование смещения створа дороги в сторону от реки Боровой для предотвращения размыва полотна. Реализация этого проекта ожидается в 2021-2022 годах", – сказал глава района Сергей Путмин.

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В Уватском районе подрядчик занят и ремонт дорог местного значения.

"640 метров дороги по улице Григория Кошкарова в Красном Яре заасфальтировали, завершается укрепление обочин. Осталось установить шесть дорожных знаков приоритета", – сообщил индивидуальный предприниматель Иван Гречин.

В ближайшие дни дорожники приступит к ремонту в Алымке: здесь отсыпят щебнем 580 метров дороги, ведущей к кладбищу. Далее по плану – ремонты в Увате и Ивановке. Все работы закончат до 31 августа.

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# дороги , ремонт , Уватский район

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