Двести пятьдесят лет назад русский флот выиграл крупнейшее сражение русско-турецкой войны

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7 июля 1770 года русские войска одержали победу в Чесменском сражении - крупнейшем морском противостоянии русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

В екатерининском парке Царского села, в центре Большого пруда, по проекту Антонио Ринальди была сооружена величественная чесменская колонна.

В 1769 году, чтобы отвлечь силы турок от основного театра военных действий на юге России, правительством было решено направить из Петербурга в Средиземное море эскадру кораблей. Командующим эскадрой был назначен вице-адмирал Григорий Спиридов. Общее руководство экспедицией принял граф Алексей Орлов.

В феврале 1770 году русская эскадра подошла к берегам Греции. Первой победой русского флота было сражение у острова Хиос. Несмотря на значительное численное преимущество, русскими моряками был взят на абордаж и уничтожен флагманский линкор неприятеля. После этого поражения лишенная управления эскадра противника в беспорядке отошла в Чесменскую бухту, ожидая подкреплений.

К началу Чесменского сражения русская эскадра состояла из девяти линейных кораблей, трех фрегатов, одного бомбардирского корабля, 17 вспомогательных судов с общим вооружением около 740 орудий и 6,5 тыс. человек. Турецкий флот, которым командовал Ибрагим Хасан-паша, насчитывал 16 линейных кораблей, шести фрегатов, около 50 вспомогательных судов с общим числом орудий свыше 1,4 тыс. и 15 тыс. человек. Построение флота было чрезвычайно тесным, полностью могли использовать свою артиллерию только суда первой линии.

С наступлением темноты 25 июня (6 июля) 1870 года передовые русские корабли стали на якорь при входе в Чесменскую бухту и открыли огонь по кораблям противника. Турки, лишенные маневра, не смогли развернуть свои силы в боевой порядок.

В ходе боя на турецкий флот были направлены брандеры, один из которых, под управлением лейтенанта Ильина, сцепился с 84-пушечным турецким кораблем и взорвался вместе с ним. С горящего судна огонь распространился на остальные турецкие корабли. Пожар длился семь часов.

К рассвету 26 июня (7 июля) турецкая эскадра была полностью уничтожена. Сгорело 15 линкоров, шесть фрегатов, большое количество мелких судов; 66-пушечный корабль "Родос" и пять галер были взяты в плен. В бою погибло около 10 тыс. турецких матросов и офицеров. Потеря русских составила 11 человек.

Чесменское сражение имело большое военно-стратегическое значение. Благодаря этой победе русский флот серьезно нарушил турецкие коммуникации в Архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданелл.

Использована информация Российского военно-исторического общества и Президентской библиотеки