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Юные аромашевцы нарисовали путь к значку ГТО

Общество, 17:57 07 июля 2020

Фото из группы ДЮСШ "Фортуна" во ВКонтакте

10 дошкольников и школьников младших классов поучаствовали в муниципальном конкурсе рисунков "ГТО: Путь к знаку отличия!" в Аромашевском районе.

Конкурс проводила детско-юношеская спортивная школа "Фортуна" с 1 февраля по 30 июня. По итогам самое большое количество баллов набрал Андрей Репин из Аромашево. На втором месте - работа Дианы Передерниной из Кармацкого, на третьем - анастасии Беженцевой из Слободчиковска. Ребята награждены дипломами и памятными подарками.

Их рисунки будут участвовать в областном этапе конкурса.

Евгения Шевцова

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# Аромашевский район , ГТО

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