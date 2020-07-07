Юные аромашевцы нарисовали путь к значку ГТО

Фото из группы ДЮСШ "Фортуна" во ВКонтакте Фото из группы ДЮСШ "Фортуна" во ВКонтакте

10 дошкольников и школьников младших классов поучаствовали в муниципальном конкурсе рисунков "ГТО: Путь к знаку отличия!" в Аромашевском районе.

Конкурс проводила детско-юношеская спортивная школа "Фортуна" с 1 февраля по 30 июня. По итогам самое большое количество баллов набрал Андрей Репин из Аромашево. На втором месте - работа Дианы Передерниной из Кармацкого, на третьем - анастасии Беженцевой из Слободчиковска. Ребята награждены дипломами и памятными подарками.

Их рисунки будут участвовать в областном этапе конкурса.

Евгения Шевцова