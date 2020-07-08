Новая школа откроется в Тобольском районе к началу учебного года

| Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте

Новая начальная школа готовится к сдаче в д. Епанчина Тобольского района. Модульное здание возвели по региональной программе, которая предусматривает замену ветхих деревянных школ в Тюменской области, сообщает администрация района.

Кроме учебных кабинетов в школе спроектирован зал для занятий физкультурой, обеденный зал, помещение для группы кратковременного пребывания дошкольников.

Сейчас идет благоустройство территории, на которой отведено место для спортивной и игровой площадок.

В д. Полуянова капитально ремонтируют школьный спортзал, он также будет готов к началу учебного года.

В 2021 году в районе планируют сдать кирпичную школу на 60 учебных мест в с. Хмелёво и Овсянниково. По проекту здесь предусмотрены просторные классы, библиотека, кабинет информатики, спортзал, пищеблок и группа кратковременного пребывания.

В школьном дворе установят многофункциональную спортивную площадку с зоной для сдачи норм ГТО и детский игровой городок, оборудуют беговую дорожку.

В будущем году также откроется новая школа в с. Чебурга. Здание на 32 места предполагается в модульном исполнении.

Все школы оснастят современным оборудованием и мебелью.

"Благодаря программе, принятой губернатором Тюменской области, школьники Тобольского района будут учиться в красивых современных школах. В некоторых селах этого события ждали не один десяток лет. Строительные работы идут по графику, мы планируем открыть образовательные учреждения в срок", - сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.