Победители конкурса стажировок проходят практику в крупных компаниях Тюмени

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Десять победителей конкурса стажировок проходят трехмесячную практику в крупных тюменских компаниях. Конкурс стал одним из этапов комплексной программы развития молодежи города, сообщает мультицентр "Моя территория".

С конца июня победители стажируются к компаниях 2ГИС "Восток-Запад", центре развития бизнеса при Тюменском региональном отделении "Опора России", центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис", digital-агентстве "Решение Маркетинг", мультицентре "Моя территория", СУЭНКО, банке ВТБ, девелоперской компании "Создатели", Центре робототехники и АСУ, школе программирования и дизайна для детей CODDY.

Каждый участник совершает месячное "погружение" в рабочий процесс принимающей компании, изучает внутренний документооборот и выполняет задания от руководителя стажировки. Приобретаемые инсайты будут отражены в индивидуальных дневниках практикантов.

"Рабочий процесс не похож на привычную учебу. К примеру, коллектив может состоять из людей разных возрастов и специальностей, у каждого из них может быть совершенно разный характер. Команда — это небольшая экосистема, которая живет благодаря взаимным действиям каждого из ее членов. Попав в центр развития бизнеса, я почувствовала себя частью этой экосистемы. Меня приняли и предоставили возможность обучаться. Было интересно присутствовать на деловых встречах, обсуждать организацию проектов. Начав разрабатывать свою первую рекламную кампанию, я поняла, что это не так просто, как взять идею и расписать ее бюджет. Когда ты видишь порядок работы организации, комплексный, состоящий из ряда паттернов, ты адаптируешься к нему и он перестает пугать, становясь стабильным инструментом организации", — рассказала участница стажировочного семестра в центре развития бизнеса при Тюменском региональном отделении "Опора России" Виктория Чернова.

Сейчас стажировочный семестр проходят три участника. Двое из них включились в работу центра развития бизнеса при Тюменском региональном отделении "Опора России", один — мультицентра "Моя территория". С середины июля победителей конкурса примет банк ВТБ и центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

"Ребята-стажеры в данный период времени — находка для нас. Один мыслит таблицами и хорошо анализирует информацию. Другой имеет навыки дизайна и может визуализировать то, что хочет продвинуть. Считаю, что они заслуженно выиграли в конкурсе, их кейсы по продвижению имеют свою ценность. Хорошо обучаемы и хотят развиваться. Это самое главное", — сообщил руководитель центра развития бизнеса при Тюменском региональном отделении "Опора России" Наиль Хакимов.

Конкурс стажировок проходил с середины апреля по конец мая. Из 156 участников десять прошли в следующий этап.

"Насыщенная образовательная программа, которую мы вместе с компаниями-партнерами разработали для ребят-участников, позволит по максимуму подготовить каждого из них к будущей профессиональной деятельности. Когда ты еще учишься, но у тебя есть шанс проявить себя в одной из ключевых компаний города, это потрясающий стимул быть эффективным и идейным", — считает руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.