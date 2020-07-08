Энцефалитные клещи покусали более двадцати тюменцев

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

22 случая заболевания клещевым энцефалитом зарегистрировано в Тюменской области на 7 июля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона в области зарегистрировано 17 тыс. 156 обращений по поводу присасывания клещей, из них 3 тыс. 627 - дети до 14 лет. Активность клещей связана с более теплой зимой и ранним началом эпидсезона. Первое присасывание было зарегистрировано уже 12 марта. Зарегистрировано также 26 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

C начала года привито от клещевого энцефалита 57 тыс. 613 человек, из них 14 тыс. 637 - дети до 14 лет.

В местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано около 6 тыс. га.

В случае присасывания клеща жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.