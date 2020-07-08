Новую региональную выплату для семей-юбиляров учредили на Ямале

| Фото: с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram | Фото: с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram

Новую региональную выплату утвердил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в День любви, семьи и верности, 8 июля. Она коснется тех семей, которые отпраздновали юбилей свадьбы с начала 2020 года, сообщает ИА "Север-Пресс".

Сумма будет соответствовать количеству совместно прожитых лет. Для получения такого подарка к юбилею необходимо, чтобы хотя бы один из супругов постоянно проживал в округе и имел 15-летний стаж работы на Ямале. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Заявление на выплату можно подавать в департамент соцзащиты населения ЯНАО уже с 8 июля.

В пример губернатор привел историю Николая и Людмилы Поповых из Шурышкарского района. В январе супруги отпраздновали золотую свадьбу. Встретились на танцах в клубе и уже через месяц сыграли свадьбу. Николай Попов больше 30 лет прослужил в милиции, жена Людмила посвятила жизнь медицине. Вырастили двух сыновей, а теперь помогают воспитывать четверых внуков.

"Это полвека любви, заботы и трепетного отношения друг к другу", — написал губернатор.

В 2020 году 40 ямальских семей будут отмечать юбилеи супружеской жизни – 50, 55, 60, 65 и 70 лет вместе.