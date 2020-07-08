Парашютисты из разных регионов проведут тренировку в Ялуторовске

| Фото: федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: федерация парашютного спорта Тюменской области

Учебно-тренировочные сборы для примерно 20 парашютистов из разных регионов страны пройдут на аэродроме Ялуторовска 9 и 10 июля. Для этого будет задействован самолет АН-2. Тренировки на точность приземления будут организованы с соблюдением всех противоэпидемических норм.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель региональной федерации парашютного спорта Евгений Иванов.

"В Ялуторовске на аэродроме есть гостиница для проживания. В ней и будут находиться иногородние спортсмены. Все санитарно-эпидемиологические меры будут предприняты. Есть отдельное помещение для учебных занятий. Все условия созданы для организации учебно-тренировочных сборов", - рассказал он.

По словам Евгения Иванова, в Тюмени, Ялуторовске сборов не было давно. Регулярно они проходят в Увате. В мае парашютисты региона планировали провести областные соревнования памяти Александра Ефремова, но в связи с пандемией коронавируса, старты перенесены на неопределенный срок.

"Хорошему парашютисту прыжков много не бывает. Нужно держать себя в форме, - уверен руководитель региональной федерации. - 300-500 прыжков в год нужно выполнять спортсменам в год. Сейчас сборы проходят за собственный счет. За участие платят 800 рублей за прыжок с высоты 1200 метров. Чем выше прыжок, тем дороже удовольствие".

Руководитель региональной федерации парашютного спорта Евгений Иванов говорит, что для привлечения внимания к данному виду спорта, популяризации его среди подрастающего поколения намерен участвовать в конкурсах по предоставлению грантов.

| Фото: федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: федерация парашютного спорта Тюменской области

Анжела Лебедева