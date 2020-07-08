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Тюменку 16 раз привлекали к ответственности за нарушение тонировки

Общество, 18:27 08 июля 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Около 13 тыс. нарушений тонировки стекол выявили сотрудники ГИБДД с начала 2020 года. Каждому десятому любителю тонировки выписывается требование на устранение недостатков. Остальные водители снимают темную пленку на месте, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На днях инспекторы полка ДПС задержали 33-летнюю водителя Volkswagen Passat. В мае этого года тюменка привлекалась к ответственности за тонировку с нарушением ГОСТа. Автоинспекторы выписали ей требование об устранении, которое она проигнорировала.

Тюменку доставили в суд, где за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции ей может быть назначен административный арест или штраф.

За последние три года водитель и ее муж, также управляющий этим автомобилем, 16 раз привлекались к административной ответственности за нарушение правил светопропускаемости стекол.

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# ГИБДД Тюменской области , тонировка

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