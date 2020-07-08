Медаль "За любовь и верность" получили три семьи Тобольского района

| Фото: пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: пресс-служба администрации Тобольского района

Три семьи Тобольского района - Ташбулатовы, Паршуковы и Симоновы - получили медаль "За любовь и верность". Церемонию вручения провел глава Леонид Митрюшкин 8 июля.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, он вручил медаль "За любовь и верность" семье Ташбулатовых из пос. Сетово. Ташбулатовы Абтрахим Ахатович и Айтбига Хамитовна живут в браке 64 года. Достойно воспитали пятерых детей. Супруги Ташбулатовы всю жизнь трудились в Сетовском леспромхозе. За хорошую работу были неоднократно награждены почетными грамотами и медалями "Победитель социалистического соревнования".

| Фото: пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: пресс-служба администрации Тобольского района

Памятные медали "За любовь и верность" также получили две семьи из Абалака.

Паршуковы Владимир Петрович и Зинаида Ивановна вырастили троих детей. Их семейному союзу почти полвека. Эта семья славится и трудолюбием, и творчеством: участвует в общественной жизни села. Ежегодно принимают участие в смотре-конкурсе "Ветеранское подворье".

Симоновы Анатолий Петрович и Светлана Васильевна вместе 41 год. Анатолий Петрович внес большой вклад в развитие сельского хозяйства. Светлана Васильевна много лет отдала Дому культуры. После выхода на пенсию пара занимается общественной деятельностью.

"В Тобольском районе немало дружных, трудолюбивых и творческих семей. Хочу выразить благодарность супружеским союзам, которые сумели построить крепкие отношения и научить любви, уважению своих детей. Молодым парам желаю не утратить свои чувства, пронести их через многие годы и приумножить семью", - сказал в поздравлении глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.