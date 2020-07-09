На территории будущего детского сада в ЖК "Суходолье" началось благоустройство

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

На территории будущего детского сада в районе ЖК "Суходолье" в Тюмени началось благоустройство территории. Также подрядчики приступили к фасадным работам, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Строители уже завершили устройство внутриплощадочных сетей отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, работы по прокладке кабельных линий электроснабжения и сетей связи, выполнили штукатурные работы. В настоящее время они занимаются монтажом инженерного оборудования систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации.

Ранее строительство этого детского сада не было завершено застройщиком, поэтому обязательство по выполнению работ взяло на себя областное правительство. В декабре 2019 года был заключен государственный контракт и подрядчик приступил к работам. Сдать детский сад в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.