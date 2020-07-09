Около ста подростков охватили профилактической работой в Викуловском районе

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97 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охватили индивидуальной профилактической работой в Викуловском районе.

В июне трудоустроили девять подростков. Пятеро занимались благоустройством при администрациях сельских поселений, двое - в комплексном центре социального обслуживания, по одному несовершеннолетнему приняли ЗАО "Экос" и агрокомплекс "Викуловский". Еще семь ребят поработали у частных лиц: мыли автомобили, сортировали овощи, помогали в личных подсобных хозяйствах, на приусадебных участках, в строительных и ремонтных работах.

В июле трудоустроят 11 подростков в социально опасном положении. Из них шесть поработают в администрациях поселений, по двое - в КЦСОН и викуловской школе № 2, один в детско-юношеской спортивной школе "Спринт". Еще девять несовершеннолетних планируют трудоустроиться самостоятельно.

Также для таких детей организован летний отдых. 22 ребенка отдохнут в пришкольных лагерях дневного пребывания, девять займутся социально значимой деятельностью в образовательных учреждениях. 12 несовершеннолетних побывают в июле в загородном лагере "Русичи".

Евгения Шевцова