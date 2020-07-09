В СПЧ призвали региональные власти проработать вопрос поддержки жертв семейно-бытового насилия

| Фото: www.president-sovet.ru/ | Фото: www.president-sovet.ru/

Эпидемия коронавирусной инфекции, противоэпидемические мероприятия и сопутствующие им экономические явления сильно усугубили ситуацию в российской системе профилактики домашнего насилия и помощи его жертвам. Об этом заявили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Теме семейно-бытового насилия посвящен целый раздел в докладе "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина".

Во-первых, по информации экспертов, государственные организации социального обслуживания фактически свернули работу по предоставлению убежища жертвам домашнего насилия, оставив проживать во временном жилье только тех, кто обращался к ним ранее. Во-вторых, снижение или полная утрата доходов из-за ситуации с распространением COVID-19 поставила людей в зависимость от тех членов семьи, у которых доход сохранился.

Возникновение такой экономической зависимости снижает мотивацию жертв обращаться в правоохранительные органы. Этим и может быть обусловлено снижение количества обращений по поводу домашнего насилия в период пандемии на 9%, которое отмечают в МВД России. В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на данные журналистов и НКО сообщила о росте количества обращений жертв домашнего насилия в апреле 2020 года в 2,5 раза.

"Таким образом, есть серьезные опасения, что существующая методика сбора статистических данных не отражает реального масштаба проблемы и связанных с эпидемией изменений", - подчеркивается в докладе.

В-третьих, ситуация с домашним насилием в доэпидемический период несколько смягчалась тем, что не утратившая социальных связей жертва насилия могла перебраться к родственниками или друзьям и дистанцироваться от абьюзера. В условиях самоизоляции такая возможность отсутствует.

Одной из эффективных мер поддержки жертв семейного насилия во время эпидемии в СПЧ считают предоставление им временного убежища в пустующем гостиничном фонде. Однако такая мера должна сочетаться с иными мерами, такими как предоставление мест в дошкольных учреждениях для детей вблизи нового места жительства, выплата пособий, организация переобучений и так далее.

"Органы власти не предпринимают активных действий в этом направлении, а жертвы насилия, в свою очередь, не видят смысла обращаться за помощью. Совет полагает, что региональным и местным органам власти следует провести консультации с гостиничными учреждениями на предмет возможности организации такого проживания и зарезервировать необходимые бюджетные средства, проработать вопрос о дополнительных мерах, после чего проинформировать граждан о возможности оказания таких мер поддержки", - говорится в докладе.

При этом эксперты не отрицают, что каждое обращение за помощью должно тщательно проверяться, чтобы исключить случаи необоснованных обращений.

В Совете по правам человека напомнили, что с 2012 года они занимаются проектом федерального закона "Об основах системы профилактики семейно-бытового насилия в Российской Федерации", который до настоящего времени так и не принят. Это обстоятельство повлияло на готовность государственных и муниципальных органов власти к осложнению ситуации с домашним насилием в условиях пандемии, делают вывод правозащитники.

Ознакомиться с полным текстом доклада можно здесь.

Жители Тюменской области, столкнувшиеся с семейно-бытовым насилием, могут обращаться в следующие центры за предоставлением психологических, правовых услуг и временного убежища:

- региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья": 8-800-200-72-01 (круглосуточно);

- центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие": 8 (3452) 39-35-99;

- центр социальной реабилитации "Тюменский": 8 (3452) 20-12-36;

- центр социальной помощи "Надежда": 8-922-396-11-11;

- тюменский центр помощи беременным и мамам с детьми "Мамин домик": 8-952-680-10-12.

Дарья Казакова