В Тобольске продолжается строительство храма

| Фото: Тобольская митрополия ВКонтакте | Фото: Тобольская митрополия ВКонтакте

Продолжаются работы по возведению храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской в пригородном мкр Иртышский Тобольска. В июле началась кладка кирпича в техподполье, сообщает Тобольская митрополия.

Рабочим предстоит укладка трех рядов кирпича, затем будет положено перекрытие, окруженное еще двумя рядами кирпича, будут проведены работы по гидроизоляции и утеплению стен подполья. Все работы ведутся в соответствии с проектом.

| Фото: Тобольская митрополия ВКонтакте | Фото: Тобольская митрополия ВКонтакте

Тобольская митрополия напоминает, что работы на храме стартовали в мае с устройства опалубки для заливки бетона в стены технического подполья. В конце июня к строительной площадке доставили первую партию кирпича для возведения храма.