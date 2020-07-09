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В Тобольске продолжается строительство храма

Общество, 16:37 09 июля 2020

Тобольская митрополия ВКонтакте | Фото: Тобольская митрополия ВКонтакте

Продолжаются работы по возведению храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской в пригородном мкр Иртышский Тобольска. В июле началась кладка кирпича в техподполье, сообщает Тобольская митрополия.

Рабочим предстоит укладка трех рядов кирпича, затем будет положено перекрытие, окруженное еще двумя рядами кирпича, будут проведены работы по гидроизоляции и утеплению стен подполья. Все работы ведутся в соответствии с проектом.

Тобольская митрополия ВКонтакте | Фото: Тобольская митрополия ВКонтакте

Тобольская митрополия напоминает, что работы на храме стартовали в мае с устройства опалубки для заливки бетона в стены технического подполья. В конце июня к строительной площадке доставили первую партию кирпича для возведения храма.

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# Тобольск , храм

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