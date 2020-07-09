В Викуловском районе заработали вечерние спортивные площадки
Вечерние спортивные площадки открылись в 12 сельских поселениях Викуловского района в июле.
Еще в шести удаленных деревнях будут работать выездные спортинструкторы по графику. Все площадки организованы местной детско-юношеской спортивной школой "Спринт". Ребятам предложат активаные игры на свежем воздухе, соревнования, масс-старты. Для безопасности предусмотрены антисептики, маски, средства дезинфекции инвентаря.
Отметим, что в режиме повышенной готовности в июне досуговая площадка ДЮСШ "Спринт", Центра культуры и досуга Викуловского района и образовательных учреждений работала онлайн. В числе участников дистанционных мероприятий - 38 несовершеннолетних, находящихся в в социально опасном положении.
Евгения Шевцова