В Викуловском районе заработали вечерние спортивные площадки

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Вечерние спортивные площадки открылись в 12 сельских поселениях Викуловского района в июле.

Еще в шести удаленных деревнях будут работать выездные спортинструкторы по графику. Все площадки организованы местной детско-юношеской спортивной школой "Спринт". Ребятам предложат активаные игры на свежем воздухе, соревнования, масс-старты. Для безопасности предусмотрены антисептики, маски, средства дезинфекции инвентаря.

Отметим, что в режиме повышенной готовности в июне досуговая площадка ДЮСШ "Спринт", Центра культуры и досуга Викуловского района и образовательных учреждений работала онлайн. В числе участников дистанционных мероприятий - 38 несовершеннолетних, находящихся в в социально опасном положении.

Евгения Шевцова