Фотоконкурс #вфокусеСемья стартовал в Тюмени

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Сделать поделку или создать коллаж в виде слова "семья" предлагают жителям Тюмени организаторы фотоконкурса #вфокусеСемья. Творческое состязание уже стартовало и продлится до 16 июля, сообщает региональный центр "Семья".

Как рассказала руководитель службы по развитию социального проектирования, семейных технологий, просвещения и кадрового потенциала регионального центра "Семья" Татьяна Бабушкина, мероприятие проходит в формате онлайн и приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

"Мы предлагаем семьям проявить свою креативность и изобретательность - представить на фото слово "Семья". Можно сделать поделку или коллаж, составить фигуру. Надеемся, что семьи откликнутся и примут активное участие, весело проведут время, придумывая концепцию и воплощая ее на фото", - подчеркнула она.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо опубликовать фото в своем личном аккаунте в Instagram с хештегом #вфокусеСемья2020. Определение победителей и подведение итогов конкурса состоится при помощи генератора случайных чисел 18 июля. Семья-победитель получит в подарок электрогриль.