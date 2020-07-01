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Тюменцы могут побороться за грант Росмолодежи на форуме "ТИМ "Бирюса"

Общество, 09:38 13 июля 2020

Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Принять участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме "ТИМ "Бирюса" и побороться за грант на поддержку социально значимых проектов предлагают жителям Тюменской области в возрасте от 18 до 30 лет. Мероприятие пройдет с 4 по 10 августа в формате онлайн, сообщается на сайте Росмолодежи.

Традиционно участниками форума становятся самые инициативные молодые люди страны. В рамках форума состоится грантовый конкурс Росмолодежи. Участники форума смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов в девяти номинациях. Среди них: "Студенческие инициативы", "Добровольчество", "Развитие социальных лифтов", "Инициативы творческой молодежи", "Патриотическое воспитание", "Спорт, ЗОЖ, туризм".

Прием заявок на грантовый конкурс проходит по ссылке до 25 июля. Публичные online-защиты пройдут 30 и 31 июля.

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# гранты , конкурсы , Росмолодежь , форум

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