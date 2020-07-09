Солнечного коника научат мастерить в Ялуторовском остроге

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Творческих тюменцев приглашают на мастер-класс "Солнечный конь" 10 июля в 16 часов.

Он пройдет в группах Ялуторовского острога во Вконтакте, Одноклассниках и на странице в Instagram в прямом эфире. Проведет занятие мастер острога Мария Плотникова.

Для участия нужно заранее подготовить джутовый шпагат, красные хлопковые нитки и ножницы. Присоединиться к мастер-классу можно всей семьей.

По словам организаторов, мероприятие приурочено к празднованию дня Ивана Купалы. Солнечный конь - традиционная народная кукла-оберег. Обычно ее делали из соломы, льна, лыка и украшали тканью. Считается, что такой оберег приносит в дом удачу, счастье и достаток. Использовать коника можно как игрушку или украсить им интерьер.

Евгения Шевцова