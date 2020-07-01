О пригодности водоема для купания можно узнать на сайте регионального Роспотребнадзора

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

О соблюдении правил выбора водоема, когда они по решению региональной власти будут официально открыты для отдыха и купания, напоминает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Пригодность водоема для купания можно уточнить на сайте управления. При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты.

Собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце, зонтик. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы.

Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот.

Необходимо избегать употребления алкогольных напитков, тем более нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными. Нельзя бросать и отставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места.

Купайтесь только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах.

При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуем следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой, это снизит риск заражения.

После купания в водоемах необходимо принять душ.

Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет.

При этом в загрязненных водоемах можно заразиться церкариозом ("зуд купальщика"), лямблиозом, лептоспирозом, ротавирусом, а также гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллезом, эшерихиозом, и даже брюшным тифом. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не рисковать и купаться только там, где это делать разрешено и безопасно.

На пляже есть риск заражения вирусным гепатитом А; бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями; глистными инвазиями.

Подробнее о симптомах и лечении здесь.

Чтобы снизить риск, специалисты рекомендуют не купаться при наличии ран и ссадин на коже и в случае заболевания ОРВИ или сразу же после болезни, так как в такие периоды у человека ослаблен иммунитет. Во время купания не глотать воду, так как в организм бактерии чаще всего попадают через рот при заглатывании воды. После купания в водоеме необходимо сразу ополоснуться водой (можно даже из бутылки) прямо на пляже или протереть кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком. Небольшую емкость с антисептиком стоит всегда брать с собой на пляж. Дома следует принять душ с мылом и мочалкой.

Купаться нельзя там, где рядом с прудом, речкой, заводью или озером есть предупредительная табличка о том, что купаться запрещено, в такой водоем действительно не стоит заходить, чтобы потом не столкнуться с серьезными дерматитами и аллергией. В них могут поступать выбросы канализационных стоков или промышленные отходы предприятий.

Лучше избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной. Это опасно. Тем более не стоит заходить в воду, где плавают утки или вода даже на первый взгляд не выглядит чистой. Не стоит купаться и тем более нырять в водоем, из которого торчат коряги.