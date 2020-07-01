Открытки-раскраски создали к юбилею Заводоуковска

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа ВКонтакте | Фото: администрация Заводоуковского городского округа ВКонтакте

Набор открыток-раскрасок "Открывая Заводоуковск" создан к 55-летию района и 60-летию Заводоуковска. Подарок к юбилеям сделала фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы, сообщает администрация муниципалитета.

На каждой открытке-раскраске запечатлена целая история. На них нарисованы главные и легко узнаваемые места Заводоуковска: мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны, пешеходный бульвар, Свято-Георгиевский храм, река Ук, краеведческий музей и другие. На обороте каждой открытки напечатана краткая информация о изображенном месте. К примеру, раскрашивая памятник сельскому труженику, можно узнать, что это первый в Тюменской области памятник крестьянскому труду. Появился он благодаря местным хлеборобам, которые и собрали средства на его установку.

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа ВКонтакте | Фото: администрация Заводоуковского городского округа ВКонтакте

Примечательны открытки еще и тем, что каждую можно отправить почтой, на обратной стороне нужно лишь наклеить марку, написать почтовый индекс, адрес и имя получателя.

Набор открыток-раскрасок из 12 штук подарят детям, посещающим пришкольные лагеря городского округа. Всего будет роздано более трех тысяч наборов.