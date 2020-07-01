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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О важности масочного режима тюменцам рассказывают добровольцы

Общество, 12:34 10 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Серебряные волонтеры Тюмени активно включились в профилактическую работу с пассажирами общественного транспорта.

Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, полиции, Гортранса они участвуют в рейдах по проверке соблюдения масочного режима, проводят онлайн-акции, разъясняют тюменцам важность средств защиты. "Я считаю, что носить маску - правильно, это несложно. О своем здоровье мы должны заботиться сами. Вообще, тюменцы достаточно ответственные. Когда даем маску и просим надеть, реагируют спокойно, благодарят", - рассказала представитель движения серебряных волонтеров Вера Тухватуллина.

По заданию Гортранса во время очередного рейда добровольцы раздавали бесплатные маски на остановках. Как заметила Вера Тухватуллина, бывает, что человеку нужно куда-то срочно ехать, а маски нет: забыл, потерял или использовал ее более трех часов. В таких случаях помощь волонтеров особенно полезна.

Специалисты напоминают: выходя из дома, нужно позаботиться, чтобы пара сменных масок всегда была с собой. В общественном транспорте это особенно актуально: это место общего пользования, и риск заражения коронавирусом здесь возрастает. Использование маски и антисептика - способ снизить его в два раза.

Евгения Шевцова

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# масочный режим , общественный транспорт , рейд , серебряные волонтеры

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