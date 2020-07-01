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В регионе выросло число мошенничеств с использованием информационных технологий

Происшествия, 14:02 10 июля 2020

https://genproc.gov.ru/ | Фото: https://genproc.gov.ru/

На 76% за полгода выросло количество краж и мошенничеств в Тюменской области, совершенных дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщает региональная прокуратура.

При этом общее число регистрируемых краж сократилось на 11,9%, в том числе квартирных - на 34,9 %, а также грабежей - на 31,3 %.

Всего было зарегистрировано 12 тыс. 725 преступлений, что на 3,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение преступности зафиксировано в 11 городах и районах области, в том числе в Тюмени на 3,8 %.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 14,5% в основном за счет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также хищений денежных средств с банковских счетов граждан. Также отмечается снижение числа преступлений средней на 13,3 % и небольшой тяжести на 7,7 %.

На 17,8% стало меньше преступлений, совершенных в общественных местах. В регионе стали реже нарушать закон в состоянии наркотического опьянения (снижение на 18,9%), но чаще - под действием алкоголя (рост на 5,7%). На бытовой почве число преступлений увеличилось на 7,3%.

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# алкогольное опьянение , грабежи , кражи , преступность , прокуратура Тюменской области

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