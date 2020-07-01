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Для семей Червишево пройдет познавательно-активный квест

Общество, 19:32 10 июля 2020

организаторов квеста | Фото: организаторов квеста

Квест для семей Червишево и участников клуба молодой семьи "Седьмое небо" пройдет на улице территории стадиона и школы 11 июля, начало в 18 часов. Активности для семей решено провести впервые с начала введения режима повышенной готовности. Все пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель клуба молодой семьи "Седьмое небо" с. Червишево Тюменского района Сергей Михалёв.

"Идея квеста родилась в связи с тем, что из-за режима повышенной готовности люди устали сидеть дома, им хочется активностей. И мы решили его организовать и приурочить ко Дню семьи, любви и верности. Участниками квеста могут стать полные и неполные семьи, главное – это три человека. Общее количество не важно, это могут стать члены клуба молодой семьи и жители села", - рассказал он.

По словам Сергея Михалёва, семьи ждут испытания как интеллектуальные, так и физические. Команды будут состязаться в эстафете, угадывать название мультфильмов разных времен по мелодии, решать головоломки. Всего на выполнение одного задания организаторы уделят пять минут.

Победителей ожидают подарки, всем участникам квеста гарантируют хорошее настроение и заряд бодрости.

Добавим, клуб молодой семьи "Седьмое небо" для семей до 35 лет в с. Червишево образовался пять лет назад. Семейные мероприятия для жителей Червишево специалисты проводят регулярно, все они тематические: посвященные Дню Победы, весенние марафоны, квесты по селу и другое.

Анжела Лебедева

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# квест , семейный клуб , семья , Червишево

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