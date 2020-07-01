Ансамбль из села Горьковка - в центре внимания чувашского ТВ

Фото: официальная группа ВКонтакте «Ассоциация чувашей «Таванг» г.Тюмень» Фото: официальная группа ВКонтакте «Ассоциация чувашей «Таванг» г.Тюмень»

Сюжет о фольклорном ансамбле "Сеспель" из села Горьковка Тюменского района снимает частное чувашское телевидение "ЮТВ" для программы "Земляки".

Телеканал готовит серию сюжетов про чувашей, которые живут в разных уголках России, а село Горькова - основано именно переселенцами из Чувашии.

"Эта федеральная программа приурочена к 100-летию автономии Чувашии, рассчитана на всех россиян и будет транслироваться на русском языке", - рассказала представитель телеканала Ольга Бурьянова.

С 2014 года команда этого телеканала подготовила материалы о чувашах из Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.