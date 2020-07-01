Тюменские молодожены проводят прямые трансляции свадебных церемоний

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

578 бракосочетаний состоялось в Тюмени в июне. Всего в регионе отношения узаконили 985 пар, сообщает региональное управление ЗАГС.

Из-за режима повышенной готовности присутствие гостей на торжественной регистрации брака ограничено. Как пишет "Вслух.ру", некоторые молодожены устраивают прямые трансляции с церемоний для родственников и друзей.

В июне в Тюменском районе сыграли 139 свадеб, в Ишимском – 64, в Тобольском – 58.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, который пришелся на среду, зарегистрировано более 60 браков.