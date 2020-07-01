Тюменские школьники одержали победу на кубке Международной школы информатики

| Фото: ФМШ во ВКонтакте | Фото: ФМШ во ВКонтакте

Серебряными и бронзовыми медалистами на кубке Международной школы информатики ISI Junior стали российские школьники, в числе которых ученики Областной физико-математической школы, сообщает учебное учреждение.

Летняя ISIJ 2020 проходит с 1 по 11 июля в дистанционной форме. Ежегодно по ее итогам среди участников от России проводится отбор в команду юниоров на Международный осенний турнир по информатике IATI в Болгарии, г.Шумен.

180 юниоров и тренеров представили четыре континента: Австралию (Новая Зеландия), а также Азию (Китай, Сирия), Европу (Лондон, Азербайджан, Бельгия), Африку (Тунис).

От России участвовали школьники из Мордовии, Чувашии, Ульяновской области, Тюменской области, Краснодарского края и Сочи.

По итогам школы определили три лучших состава по рейтингу от стран по медалям 1-2-3 места, в группах А и В.

В группе А российская сборная заняла второе место. По данным ФМШ, это высокий результат: в Школе не участвует федеральная сборная юниоров, а значит, у участников большой потенциал, ведь они состязались с лучшими командами юниоров из Китая.

В группе В россияне немного уступили команде Сирии и стали третьей командой года.

Российская национальная сборная наполовину состоит из учеников Областной физико-математической школы, среди участников - Валерий Мацкевич, Андрей Иванов, Георгий Нехорошков, Тимофей Кондрашов, Степан Дидуренко и Артур Франк.

Тюменцы отличились и в математическом турнире. Абсолютными победителями стали Алексей Чирятьев и Георгий Нехорошков, набравшие максимальное количество баллов. Призерами турнира стали ученики ФМШ Владимир Шестаков и Андрей Иванов.