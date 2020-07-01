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Правительство одобрило проект по выплатам компенсации за неиспользованные отпуска медиков

Общество, 12:11 11 июля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Правительство России приняло распоряжение проекта, которое позволит выделить из бюджета в 2020 году средства на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медиков, сообщает Газета.ру.

Все деньги должны выделить из резервного фонда кабмина. Они пойдут на оплату отпусков и компенсации не только медицинских работников, но и других лиц, которые уже получали в текущем году стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач), особые условия труда и дополнительную нагрузку.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

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# компенсация , Медицина , правительство

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