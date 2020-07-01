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Экспедиция на парусных яхтах пройдет через Тобольск, Ханты-Мансийск и Салехард

Общество, 17:42 11 июля 2020

rgo.ru | Фото: rgo.ru

Яхты "Жемчужина" и "Сибирь" пройдут вдоль арктического побережья и возложат венки в местах гибели кораблей в Белом, Баренцевом и Печорском морях в рамках ежегодной Всероссийской акции "Вахта памяти".

Старт экспедиции планируется в первых числах августа, отмечается на сайте Русского географического сообщества. Яхты выйдут на воду из Архангельска. Далее, следуя маршруту, участники акции посетят Нарьян-Мар, Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск и закончат путешествие в Омске.

3 сентября — в день 75-летия окончания Второй мировой войны — предполагается приход экспедиции в Салехард ко Дню воинской славы, а также участие экипажей в праздничных мероприятиях Ямала.

Мероприятие проводят Судостроительный кластер Архангельской области и Российский центр освоения Арктики из Салехарда, пишет "Тюменская область сегодня".

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