В Тюмени погибла женщина после падения с балкона

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Женщина погибла после падения с балкона квартиры дома на ул. Олимпийской в Тюмени 12 июля. Сообщение о случившемся поступило в отдел полиции № 1 13 июля в 7 часов 25 минут.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина, на месте было обнаружено тело 37-летней женщины без признаков жизни.

"Предположительно, причиной смерти стало падение с балкона собственной квартиры, расположенной на пятом этаже. В настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливает обстоятельства случившегося", – заключила она.

Инна Пахомова