Употребление никотинсодержащих снюсов может привести к летальному исходу

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Альтернативой сигарете может быть только движение и физические нагрузки. Такое мнение высказала заведующая диспансерным отделением Тюменского областного наркологического диспансера Оксана Конищева.

В начале XVII века в Западной Европе началась широкая пропаганда курения - это приносило хороший доход производителям и государству. Тогда же появились и первые попытки найти безобидную замену пагубной привычке. В Швеции в 1637 году появился прообраз снюса - сосательный табак. Он был запрещен в большинстве стран, в том числе и в России. Согласно данным американских экспертов негативный эффект обусловлен действием более 20 канцерогенных соединений (в составе нашли радиоактивный полониум, никель, нитрозамин и т. д).

Когда запретили продажу табака несовершеннолетним, производитель придумал бестабачные никотинсодержащие снюсы.

"Количественный химический анализ никотиновых пэков показал наличие в составе большого количества свинца, хрома, кадмия и мышьяка, - пояснила Оксана Конищева.

Также ученые проанализировали содержание никотина в упаковках в самых часто продаваемых в обычных магазинах. Концентрация никотина превышала максимальную содержание в сигарете от 3,7 до 13,7 раза. То есть употребление одного пэка сравнимо с курением 14 обычных сигарет одномоментно.

А если речь идет о "подпольной" продукции, распространяемой через Интернет – ситуация еще печальнее. Продукция не сертифицирована, ее состав проверяется, содержание никотина в такой бестабачной продукции может достигать 90 миллиграмм и составлять токсическую для взрослого человека и смертельную для ребенка дозу никотина (0,5 – 1 мг на 1 кг веса ребенка).

В России уже зафиксированы тяжелейшие отравления, и даже два смертельных случая отравления. Детский организм особо чувствителен к действию токсических веществ. Отмечается повышенная чувствительность к химически агрессивным веществам, неспособность печени защитить организм и в первую очередь центральную нервную систему, нарушается память, страдает мышление, появляется агрессия, возбуждение, отставание в росте и массе тела, страдает репродуктивная система.

У взрослых отмечаются нарушения сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, разрушение зубов, воспалительные процессы, язвы, онкологические патологии. По способам употребления, скорости формирования зависимости, последствий для здоровья - снюс сопоставим с наркотиками.

Борис Олейник