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Тюменский депутат помогла ветерану войны с ремонтом квартиры

Общество, 14:36 13 июля 2020

duma.tyumen-city.ru

Косметический ремонт был выполнен в квартире труженицы тыла, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Зинаиды Белоусовой в течение месяца. Работы проведены по инициативе депутата Тюменской городской думы Натальи Проскуряковой при участии общественных организаций Калининского округа.

Забота о фронтовиках и тружениках тыла должна быть ежедневной и не ограничиваться праздничными датами, считает депутат. По окончании ремонта она с букетом цветов и праздничным пирогом навестила пенсионерку.

"Чествовать ветеранов в День Победы, безусловно, надо, но все же один день в году – это очень мало. К героям войны нужно относиться так, чтобы они ежедневно ощущали, как много они для нас сделали, постоянно чувствовали нашу заботу, верили, что ни один из них не останется без внимания", – убеждена Наталья Проскурякова.

Вместе с Зинаидой Семеновной депутат осмотрела отремонтированные помещения. Результатом работ пенсионерка осталась довольна и поблагодарила народного избранника за заботу.

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# гордума , депутаты , Наталья Проскурякова

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