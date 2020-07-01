Тюменец избил супругу в бане за переписку с подругой

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Ранее судимого тюменца задержали полицейские. Мужчину подозревают в избиении супруги и угрозах убийством. Причиной семейного конфликта стали жалобы пострадавшей на мужа в переписке с подругой, сообщает УМВД Тюмени.

Как установил участковый уполномоченный, в день преступления пара находилась на дачном участке, где мужчина распивал спиртное. Вскоре подозреваемый обратил внимание на то, что его жена активно с кем-то переписывается в телефоне.

Отобрав у нее телефон, тюменец прочитал переписку жены с подругой, где женщина жаловалась на него. Разозленный супруг затащил потерпевшую в баню и начал избивать ее, угрожая расправой. Вырвавшись, женщина обратилась за помощью в полицию

Ранее судимого 31-летнего безработного тюменца доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.