  • 13 июля 202013.07.2020понедельник
  • USD71,2298
    EUR80,2689
  • В Тюмени 26..28 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец избил супругу в бане за переписку с подругой

Происшествия, 14:56 13 июля 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Ранее судимого тюменца задержали полицейские. Мужчину подозревают в избиении супруги и угрозах убийством. Причиной семейного конфликта стали жалобы пострадавшей на мужа в переписке с подругой, сообщает УМВД Тюмени.

Как установил участковый уполномоченный, в день преступления пара находилась на дачном участке, где мужчина распивал спиртное. Вскоре подозреваемый обратил внимание на то, что его жена активно с кем-то переписывается в телефоне.

Отобрав у нее телефон, тюменец прочитал переписку жены с подругой, где женщина жаловалась на него. Разозленный супруг затащил потерпевшую в баню и начал избивать ее, угрожая расправой. Вырвавшись, женщина обратилась за помощью в полицию

Ранее судимого 31-летнего безработного тюменца доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уголовное дело , угроза убийством

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:56 13.07.2020Тюменец избил супругу в бане за переписку с подругой
13:41 13.07.2020Мошенники оставили тоболяков без трехсот тысяч рублей
11:51 13.07.2020Спасатели вызволили дачницу из колодца в Ялуторовском районе
11:29 13.07.2020Мошенник уговорил селянку оформить кредит на сто тридцать тысяч рублей