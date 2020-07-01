Студенты аграрного университета могут претендовать на национальную премию Ежевского

| Фото: Ассоцияция "Росспецмаш" | Фото: Ассоцияция "Росспецмаш"

Студенты государственного аграрного университета Северного Зауралья могут принять участие в конкурсе на Национальную премию им. Александра Ежевского, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш").

Конкурсные работы будут принимать с 24 августа по 20 сентября. Их могут прислать студенты 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 курсов специалитета, которые обучаются по специальностям, связанным с разработкой и конструированием сельхозмашин. Основными критериями для оценки соискателей являются высокие результаты в учебе и научных исследованиях наряду с активным участием в жизни вуза.

Подведение итогов премии состоится 3 ноября – в день рождения Александра Александровича Ежевского. Торжественное награждение пройдет на площадке Петербургского тракторного завода в Санкт-Петербурге.

До 30 лауреатов могут получить не только ценные призы и денежные премии, но также предложения о трудоустройстве от ведущих производителей сельхозтехники.

Дополнительную информацию можно узнать у куратора проекта Екатерины Брайченко: тел. +7(495)781-37-56 доб. 234, E-mail: konkurs@rosspetsmash.ru и на официальной странице Премии Ежевского.