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Росводоканал Тюмень запустил мобильного помощника

Общество, 18:31 14 июля 2020

play.google.com | Фото: play.google.com

Абоненты Росводоканал Тюмень могут воспользоваться обновленным мобильным приложением РВК-Услуги. Новые опции "мобильного водоканала" дают возможность в несколько кликов передать показания приборов учета и оплатить услуги, сообщает пресс-служба предприятия.

"Обмен данными через РВК.Услуги предполагает не только передачу показаний, мобильный помощник надежно фиксирует и хранит всю историю выполненных операций. Удобнее станет и оплата задолженности, которую также можно увидеть в приложении", – рассказала коммерческий директор Росводоканал Тюмень Екатерина Шаркова.

Новая версия приложения позволяет также заказать поверку, установку и замену приборов учета и сантехнические работы. Перечень услуг будет расширяться.

РВК-Услуги можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос "Росводоканал" или "Rosvodokanal". Кроме того, ссылки и иконки для скачивания приложения есть на сайте тюменского водоканала.

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# Водоканал , мобильное приложение , приложения

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