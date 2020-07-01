Поезд Тюмень – Махачкала, отмененный из-за COVID, возобновил курсирование

Фото: РЖД Фото: РЖД

Поезд №373/374 Тюмень – Махачкала вернулся в расписание поездов дальнего следования РЖД с 15 июля.

Он будет отправляться через день в 20 часов 35 минут по местному времени. Период курсирования – с 15 июля по 31 июля по нечетным числам, со 2 августа по 30 августа по четным числам. Обратно из Махачкалы поезд будет отправляться в 16 часов 35 минут местного времени с 18 июля по 30 июля по четным числам, с 1 августа по 31 августа - по нечетным, а также 2 сентября.

Поезд следует через Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Самару, Саратов, Астрахань. В составе предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

Напомним, ранее для удовлетворения растущего спроса пассажиров на поездки восстановили курсирование некоторых "южных" поездов. В расписание вернулся №233/234 Екатеринбург – Имеретинский Курорт, №289/290 Екатеринбург – Анапа, №345/346 Нижневартовск – Адлер (через Тюмень, Екатеринбург), №522/521 Приобье – Новороссийск (через Нижний Тагил, Екатеринбург). Также возобновил курсирование поезд №108/107 Тюмень – Нижневартовск.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.

В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. Вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо, в пути следования поездная бригада убирает вагон не менее четырех раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию.