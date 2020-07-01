Стивен Сигал и внучка Диснея Эбигейл предложили поднять им налоги из-за коронавируса

Более 80 миллионеров США, в том числе актер Стивен Сигал, обратились к правительству страны с просьбой повысить им налоги для восстановления экономики в условиях коронавируса, сообщает Газета.ру со ссылкой на Free News.

Также среди подписавших письмо внучка Уолта Диснея Эбигейл, британский сценарист Ричард Кертис и другие.

"В отличие от миллионов людей по всему миру нам не нужно беспокоиться о потере работы, дома или возможности обеспечить свои семьи. Мы не на переднем крае этой катастрофы, и наши шансы стать жертвами намного меньше. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогом. Это единственный правильный выбор. Человечество важнее денег", — говорится в письме.