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Стивен Сигал и внучка Диснея Эбигейл предложили поднять им налоги из-за коронавируса

Общество, 12:58 14 июля 2020

Более 80 миллионеров США, в том числе актер Стивен Сигал, обратились к правительству страны с просьбой повысить им налоги для восстановления экономики в условиях коронавируса, сообщает Газета.ру со ссылкой на Free News.

Также среди подписавших письмо внучка Уолта Диснея Эбигейл, британский сценарист Ричард Кертис и другие.

"В отличие от миллионов людей по всему миру нам не нужно беспокоиться о потере работы, дома или возможности обеспечить свои семьи. Мы не на переднем крае этой катастрофы, и наши шансы стать жертвами намного меньше. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогом. Это единственный правильный выбор. Человечество важнее денег", — говорится в письме.

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# Стивен Сигал , США

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