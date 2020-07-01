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В Викулово поздравили 90-летнюю труженицу

Общество, 16:30 14 июля 2020

Фото администрации Викуловского района

Труженицу тыла Августу Михайловну Корсукову поздравили с 90-летним юбилеем в Викулово.

Первый заместитель главы Викуловского района Григорий Церцек вместе с сотрудниками районного совета ветеранов вручили ей персональное поздравление от президента РФ Владимира Путина, цветы и подарок. Гости пожелали труженице тыла здоровья, добра и мира. Все меры безопасности при этом учли - Августа Михайловна соблюдает самоизоляцию.

Родилась Августа Михайловна Корсукова в маленькой деревне Тамакуль Викуловского района. Детство получилось тяжелым: воспитывала одна мама, не было своей избы, приходилось жить в банях, скитаться по домам. К началу войны Августе Михайловне было 11 лет. Вспоминает, как не сразу узнала вкус пшеничного хлеба: если в то время только овсяный и тот не досыта.

Долгое время Августа Михайловна трудилась дояркой. Признается, что работу свою любила и отдавала ей все силы. За труд отмечена медалями и памятными знаками, в том числе "Победитель соцсоревнования" и "Ударник труда" разных лет. В 2020 году ей вручена памятная юбилейная медаль к 75-летию Победы.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , труженики тыла

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